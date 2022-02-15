В Херсоне Mitsubishi столкнулся с маршруткой: есть пострадавшие
Источник:Нацполиция
В Херсоне 15 февраля произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля Mitsubishi Galant. В результате столкновения пострадали три человека.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 09:05 на улице Театральной. На месте аварии работает следственно-оперативная группа Херсонского районного управления полиции.
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В ДТП пострадали три человека
Правоохранители предварительно установили, что 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant, двигаясь по улице Ришельевской и выезжая на перекресток с улицы Театральная, не предоставил преимущества в движении маршрутке, которая ехала по главной дороге – это привело к столкновению.
В результате ДТП кареты "скорой помощи" доставили в больницу троих участников – водителя автомобиля и двух пассажиров автобуса. В настоящее время устанавливается степень полученных потерпевшими телесных повреждений,
– сообщили в полиции.
В Херсоне произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки / Фото Нацполиции
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