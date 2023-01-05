Открыл дверь, и произошел взрыв, – друг погибшего парня в Херсоне рассказал детали обстрела

Оккупанты 5 января обстреляли центральную часть Херсона и попали в дом. От полученных ранений на месте погиб 18-летний молодой человек.

Снаряд попал на улицу Перекопскую, возле магазина. Юноша оказался под завалами дома после обстрела россиян и, к сожалению, погиб.

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Погибший и его друг чинили интернет-линию

Друг погибшего парня Иван рассказал детали обстрела Херсона. По его словам, они выходили из дома, когда прогремел взрыв.

Мы выходили из дома, он был передо мной. После того, как он открыл дверь, произошел взрыв. Меня отбросило на пару метров назад внутрь дома, и это меня спасло,

– сказал Иван.

Ребята оказались в этом доме, ведь пришли чинить интернет-линию, которая была повреждена в результате обстрелов россиян. Иван выжил, потому что весь удар на себя принял его друг и коллега.

По словам пресс-офицера тактической группы "Гром" Дмитрия Плетенчука, обстрел велся с временно оккупированного левобережья.

"Они работают с закрытых позиций. Мы ведем контрбатарейную борьбу, удачно ее ведем, однако полностью избежать обстрелов города Херсона, пока не будет деоккупирован левый берег, фактически невозможно", – сказал Плетенчук.

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