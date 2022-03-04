В Херсоне раздались два мощных взрыва

Об этом сообщили 3 марта в 23.53. Информацию о взрывах подтвердили жители Херсона.

Детали пока не разглашаются.

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Ситуация в Херсоне: что известно

Херсон уже несколько дней противостоит российским оккупантам:

Бывший глава Херсонской облгосадминистрации Борис Силенков рассказал, что в области продолжают мужественно бороться с оккупантами и уничтожать их технику.

3 марта в городе был создан штаб, занимающийся вопросами жизнеобеспечения города.

Мэр Игорь Колыхаев попросил предоставить городу "зеленый коридор", чтобы вывезти раненых и убитых, а также провезти в Херсон медикаменты и пищевые продукты.

Напомним, что во втором туре переговоров Украины и России, стороны пришли к пониманию совместного обеспечения гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временной остановки огня.

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