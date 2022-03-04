В Херсоне раздались два мощных взрыва

4 марта 2022 , 00:04
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Источник:

Суспільне Херсон

Об этом сообщили 3 марта в 23.53. Информацию о взрывах подтвердили жители Херсона.

Детали пока не разглашаются. 

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Ситуация в Херсоне: что известно

Херсон уже несколько дней противостоит российским оккупантам:

Напомним, что во втором туре переговоров Украины и России, стороны пришли к пониманию совместного обеспечения гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временной остановки огня.

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Автор: Юлія Бабич