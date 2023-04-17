В Херсоне задержан коллаборант: сколько еще таких лиц остается в городе

Сотрудники СБУ во время стабилизационных мер в Херсоне задержали бывшего "начальника вокзала Херсон". Известно, что он помогал России перебрасывать военные эшелоны в Украину. Таких людей в городе еще много.

Об этом в эфире 24 Канала заявила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия на данной территории продолжаются.

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Выгодны оккупантам

Наталья Гуменюк отметила, что под натиском освобождавших правобережье украинских сил обороны, оккупанты очень стремительно убегали с территории. Поэтому им важно было оставить в городе тех, кто с ними сотрудничал, "растворить" среди мирного населения и продолжить подрывную деятельность в свою пользу.

Таких людей еще много. Мы благодарны тем, кто сообщает информацию соответствующим службам и структурам о наличии таких притаившихся коллаборантов, ожидающих возвращения "русского мира". Но все же работа продолжается и результаты вы видите. Спрятаться не удастся никому,

– отметила Гуменюк.

Основное по задержанию

По информации СБУ, злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. Он добровольно сотрудничал с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации. Там он был назначен главой вокзала городской станции, где помогал наладить железнодорожное сообщение для нужд России на южном фронте.

"Участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России до захваченного в то время Херсона. Для этого отдавал преступные распоряжения своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний – угрожал "сдать" людей карательным органам россиян", – говорится в сообщении СБУ.

После освобождения Херсона, коллаборант пытался "залечь на дно", но уйти от наказания не удалось. Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, продолжаются следственные действия.

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