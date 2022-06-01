Херсонщина генерирует отчаяние у оккупантов: ВСУ блестяще провернули дерзкую операцию

Вчера в течение всего дня я наблюдал в российском сегменте форсирование одной и той же темы – "Мост в районе Давыдового Брода подорван – наступление ВСУ сорвано!". Только не хватало еще добавить "Ура, товарищи!".

Истерия оккупантов становится трендом

Еще вчера у меня чесался язык объяснить этим слабоумным персонажам, насколько они узколобые и примитивные в своих бездарных ура-патриотических информационно-психологических спецоперациях, но…

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Но, все-таки наблюдать со стороны, как фонтанирует отчаяние и истерия у оккупантов, – это то еще удовольствие. Я бы даже сказал катарсис.

За прошедшие 48 часов ВСУ реализовали в Херсонской области очень дерзкую и блестящую контрнаступательную операцию. К такому уровню дерзости никто не был готов со стороны запореберья, и я даже не сомневаюсь, кто в Генштабе ВСУ был главным инициатором именно таких маневров.

Сюрприз от ВСУ

Что у нас есть по факту? Российские пропагандисты могут дружно забить на взорванный мост – он для ВСУ не столько помеха, сколько ситуативная помеха. В отличие от нации, которая эволюционировала от лягушек на болотах, ВСУ умеют форсировать реки и особенно ручьи всех видов сложности.

Сами же действия ВСУ разрезали группу оккупантов на север и северо-восток от Херсона. То, что называется "Доброе утро!", – Николаевка освобождена. А это о чем говорит? Еще на прошлой неделе я предупреждал оккупантов – вы скоро окажетесь в оцеплении. Лучше валите. С какой стороны – не важно. Важен сам факт. Но не поняли.

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Теперь их ватага прячется в районе Ивановки, пытаясь блокировать продвижение ВСУ. Поможет? Нет. Потому что северо-восточная группа оккупантов оказывается в окружении, и им либо убегать по сухопутным путям или воде, либо сдаваться в плен.

В то же время в северном и северо-западном направлениях от Херсона тоже громко, и у рефлексаторов на аквафреш и колорадки, которые засели в этом городе, уже жим-жим не на шутку, особенно, когда они получают сообщения из Снегиревки. Они говорят о принятии Херсонской области в состав какой-нибудь федерации, а сами хоть понимают, где они будут в перспективе?

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Самое интересное впереди

Так, Херсонщина сейчас генерирует события. Наблюдайте! Но, поймите правильно, это генерация не форсированная и экстремальная. И это именно генерация на южном плацдарме, которая не является переломной, но влияет на перелом, который нас еще только ждет!

Нынешнее контрнаступление готовилось месяц. И именно выдержка, а не сопли "асвабадити Хирсон пряма завтра" приносят те плоды, которые мы сейчас можем наблюдать. Именно плоды, а не бессмысленную мясорубку. Истерить должны оккупанты. Продолжение следует!

Важно – статистика потерь врага по состоянию на 1 июня: смотрите видео