Істерія окупантів стає трендом

Ще вчора в мене свербів язик пояснити цим недоумкуватим персонажам, наскільки вони вузьколобі й примітивні у своїх бездарних ура-патріотичних інформаційно-психологічних спецопераціях, але…

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Але, все-таки спостерігати зі сторони, як фонтанує розпач та істерія в окупантів, – це ще те задоволення. Я навіть сказав би катарсис.

За минулі 48 години ЗСУ реалізували в Херсонській області дуже зухвалу і блискучу контрнаступальну операцію. До такого рівня зухвалості ніхто не був готовий із боку запоребр'я, і я навіть не сумніваюся, хто в Генштабі ЗСУ був головним ініціатором саме таких маневрів.

Сюрприз від ЗСУ

Що ми маємо за фактом? Російські пропагандисти можуть дружно забити на підірваний міст – він для ЗСУ не так перешкода, як ситуативна завада. На відміну від нації, яка еволюціонувала від жаб на болотах, ЗСУ вміють форсувати річки і особливо струмки всіх видів складності.

Самі ж дії ЗСУ наразі розрізали групу окупантів на північ і північний схід від Херсона. Те, що називається "Доброго ранку!", – Миколаївка звільнена. А це про що свідчить? Ще минулого тижня я попереджав окупантів – ви скоро опинитеся в оточенні. Краще валіть. З якого боку – не важливо. Важливим є сам факт. Але не зрозуміли.

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Тепер їхня ватага ховається в районі Іванівки, намагаючись блокувати просування ЗСУ. Допоможе? Ні. Тому що північно-східна група окупантів опиняється в оточенні, і їм або втікати сухопутними шляхами чи водою, або здаватися в полон.

Водночас у північному і північно-західному напрямку від Херсона теж гучно, й у рефлексаторів на аквафреш і колорадки, які засіли в цьому місті, вже жим-жим не на жарт, особливо, коли вони отримують повідомлення зі Снігурівки. Вони говорять про прийняття Херсонської області до складу якоїсь там федерації, а самі хоч розуміють, де вони будуть у перспективі?

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Так, Херсонщина зараз генерує події. Спостерігайте! Але, зрозумійте правильно, ця генерація не форсована та екстремальна. І це саме генерація на південному плацдармі, яка не є переломною, але яка впливає на перелом, який на нас ще тільки чекає!

Нинішній контрнаступ готувався місяць. І саме витримка, а не соплі "асвабадіті Хірсон пряма завтра" приносять ті плоди, які ми зараз можемо спостерігати. Саме плоди, а не безглузду м'ясорубку. Істерити мають окупанти. Далі буде!

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