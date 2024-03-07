Террор усиливается: россияне начали массовые аресты на оккупированной Херсонщине

Россияне никак не могут смириться с мыслью, что на временно оккупированных территориях у людей до сих пор сохраняется устойчивая проукраинская позиция. Поэтому силовики активизировались и начали арестовывать людей без перебора.

Происходит это в контексте предстоящих перевыборов Владимира Путина, ведь голосование планируют проводить и в оккупированных регионах. Больше о терроре россиян 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Россияне продолжают давить на местных

На временно оккупированных территориях продолжаются российские репрессии. Туда накануне квазивыборов завозят дополнительные подразделения российских силовиков.

Они заблаговременно усилили контингент росгвардейцев и полиции, в частности привлекли военную полицию к террору нашего населения. По функционалу они должны заниматься порядками в вооруженных силах России, но эти подразделения участвуют в давлении на людей,

– рассказал Юрий Соболевский.

К сожалению, увеличилось количество сообщений о задержании и аресте людей. Часто это происходит даже без предъявленных обвинений и оформления.

"Человека просто забирают и даже потом не предоставляют информацию родным, что этого человека задержали и где он находится. Просто отказывают в предоставлении каких-либо данных. Они не могут сломать людей, видят, что у многих до сих пор активная проукраинская позиция. Для них (россиян – 24 Канал) такая ситуация неприемлема", – объяснил Соболевский.

Именно поэтому оккупанты усиливают психологическое давление на людей. В частности на тех, кто не получил российский паспорт, не отдал детей в учебные заведения, или не встал на воинский учет. Россияне понимают, что такие действия – это проявление гражданской позиции. Поэтому на неугодных людей просто устраивают "охоту".

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