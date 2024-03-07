Террор усиливается: россияне начали массовые аресты на оккупированной Херсонщине
Россияне никак не могут смириться с мыслью, что на временно оккупированных территориях у людей до сих пор сохраняется устойчивая проукраинская позиция. Поэтому силовики активизировались и начали арестовывать людей без перебора.
Происходит это в контексте предстоящих перевыборов Владимира Путина, ведь голосование планируют проводить и в оккупированных регионах. Больше о терроре россиян 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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Россияне продолжают давить на местных
На временно оккупированных территориях продолжаются российские репрессии. Туда накануне квазивыборов завозят дополнительные подразделения российских силовиков.
Они заблаговременно усилили контингент росгвардейцев и полиции, в частности привлекли военную полицию к террору нашего населения. По функционалу они должны заниматься порядками в вооруженных силах России, но эти подразделения участвуют в давлении на людей,
– рассказал Юрий Соболевский.
К сожалению, увеличилось количество сообщений о задержании и аресте людей. Часто это происходит даже без предъявленных обвинений и оформления.
"Человека просто забирают и даже потом не предоставляют информацию родным, что этого человека задержали и где он находится. Просто отказывают в предоставлении каких-либо данных. Они не могут сломать людей, видят, что у многих до сих пор активная проукраинская позиция. Для них (россиян – 24 Канал) такая ситуация неприемлема", – объяснил Соболевский.
Именно поэтому оккупанты усиливают психологическое давление на людей. В частности на тех, кто не получил российский паспорт, не отдал детей в учебные заведения, или не встал на воинский учет. Россияне понимают, что такие действия – это проявление гражданской позиции. Поэтому на неугодных людей просто устраивают "охоту".
Ситуация на оккупированных территориях: последние новости
- Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты обучают детей "новой истории Украины". Поэтому не все хотели отдавать детей в такие школы. Однако россияне давят на тех родителей, которые до сих пор не зарегистрировали своих детей в учебных заведениях. Более того, им даже угрожают лишением родительских прав.
- Также в одной из мариупольских школ коллаборационисты организовали в Мариуполе "музей оккупации". Фактически выставка посвящена российскому вторжению в Украину. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что учителя сами инициировали такое мероприятие. Делали это во главе с пророссийской директором, которая в свое время была в "Партии регионов".
- В конце февраля на временно оккупированных территориях начался так называемый "предварительный этап голосования". К людям буквально на улицах подходят люди в сопровождении вооруженных силовиков с урнами для голосования. У людей спрашивают, хотят ли они проголосовать. Хотя это скорее утверждение, ведь ответ "нет" они просто не принимают.