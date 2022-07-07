В Херсоне оккупанты регулярно сжигают тела, чтобы скрыть потери, – разведка

О зверствах врага в Украине узнал весь мир. Он продолжает действовать на временно оккупированных территориях.

Новые данные Херсона сообщила разведка. На этот раз они касаются их военных, к которым они относятся не лучше.

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Как россия скрывает потери

Наши разведчики узнали, что россияне хотят скрыть реальное количество потерь своих военных. Оно и не удивительно, потому что оно очень велико. Поэтому оккупанты решили просто сжечь тела своих боевых товарищей, с которыми пришли захватить нашу землю.

Доказательством тому является то, что в окрестностях Херсона не раз замечали места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня.

Тела привозят грузовиками из местного СИЗО. Оккупанты хотят скрыть то, что сжигают их умышленно. Поэтому представители оккупационной армии пытаются выдать это за результаты артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. Сначала на месте был слышен мощный взрыв, тогда возник пожар. Чрезвычайщикам тушить его запрещают.

Где находится предатель после взрыва его машины

Разведчики сообщают, что известно о херсонском коллаборанте Евгении Соболеве, авто которого взорвалось. Он также начальник исправительной колонии №90.

Сейчас после взрыва Соболев находится в городской клинической больнице имени Лучанского на 4 этаже в отделении ортопедии. После взрыва машины, в которой он находился, ему установили аппараты Илизарова на обе ноги.

Кроме того, медучреждения Херсона продолжают переоформлять и искать новых медиков. Причиной этого является то, что многие врачи не согласились работать на врага и уехали с временно оккупированных территорий. Ситуация становится критической, не хватает анестезиологов.

Что происходит на Херсонщине

Оккупанты совершают зверства и безнаказанности, как и на всех остальных временно оккупированных территориях. Они похищают местных активистов, журналистов, участников АТО и других. Людей выгоняют из домов. Местные остались без украинской связи и Интернета. Поэтому враг пытается распространить дезинформацию, но люди не верят и ждут освобождения ВСУ.

А наша армия уже начала определенные активности по освобождению региона. Бои тяжелые, но наши солдаты освобождают деревню за деревней. Поэтому жителей Херсона просили эвакуироваться, чтобы быть в безопасности и чтобы наши силы могли свободно продолжать нужные для них контрнаступательные действия. Ведь для нашей армии жизнь людей – прежде всего, они никогда не стреляют по местам, если там есть люди.

В соцсетях уже разгоняли по этому поводу ложную информацию. Писали, что ВСУ недалеко от Херсона или даже уже заняли некоторые улицы города. Но эту информацию военные опровергали и призывали людей не распространять такого. Ведь это вредит действиям ВСУ, соответственно освобождение затягивается.

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