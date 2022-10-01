Мужчин не выпускают, требуют "сдать" родственников: насколько трудно сейчас уехать из Херсона

Россияне усложнили выезд из временно оккупированной Херсонщины. Особенно усилили контроль за мужчинами, пытающимися покинуть захваченную территорию.

Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, российские захватчики не выпускают из Крыма, а также из-за Васильевки.

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Оккупанты не выпускают мужчин из Херсона

Молчанов отметил, что россиянам ничто не помешает призывать херсонцев в ряды своего оккупационного войска. Ведь на временно оккупированной территории Херсонщины царит беспредел – там нет ни прокуроров, ни судов.

Если этого пока нет, это не значит, что не будет в дальнейшем. Тем более что мероприятия продолжаются. И мужчин, действительно, не выпускают за пределы оккупированной территории,

– сообщил он.

По словам херсонского активиста, российские захватчики не выпускают из Крыма, а также через Васильевку.

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Чего требуют россияне от херсонцев

Молчанов рассказал, что отныне из Херсона не выпускают никого, требуя определенное разрешение. Местные жители, которые уже брали эти разрешения для осуществления регулярных эвакуационных рейсов, говорят, что оккупанты собирают сведения о них самих и их родственниках.

То есть требуют справку по месту жительства и описание тех, кто в ней записан, а не только тех, кто берет на себя это разрешение на выезд или въезд,

– объяснил херсонский активист.

Это значит, добавил он, что уезжать в дальнейшем будет очень тяжело, потому что усиливается контроль за теми, кто пытается уехать, особенно за мужчинами. К тому же станет меньше людей, которые будут рисковать собственной жизнью для того, чтобы осуществлять эти перевозки.

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