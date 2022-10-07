В Херсонской области россияне строят новую линию обороны возле Берислава и Новой Каховки, – ISW

Российские оккупанты получили провал на северо-востоке Херсона. Поэтому они создают оборонительные позиции в верхней части Херсонской области.

Сейчас захватчики роют окопы. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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На спутниковых снимках аналитики увидели линии российских окопов и радиолокационную систему защиты в районе Берислава и Новой Каховки. Это свидетельствует о том, что оккупанты отступают, чтобы укрепить оборонительные позиции в центральной части Херсонской области из-за контрнаступления ВСУ на северо-востоке региона.

Министерство обороны России заявило, что украинские войска совершили ограниченные наземные атаки, чтобы прорвать новые российские оборонные линии на севере Херсона, в том числе из Пятихаток,

– отметили аналитики.

Также в росСМИ заявляли, что 6 октября ВСУ осуществили "ограниченные наземные атаки на северо-запад от Херсона". Кроме того, наши войска атаковали российские позиции вблизи Новогригорьевки, примерно в 25 километрах к северо-западу от Херсона.

"6 октября украинские силы продолжили контрнаступление. На кадрах в социальных сетях видны последствия удара HIMARS по зданию, которое использовали российские войска в городе Херсон в ночь с 5 на 6 октября. Жители села Олешки заявили о дыме после украинских ударов в этом районе. Сообщается, что украинские силы также нанесли удары по Антоновскому мосту", – добавили аналитики.

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