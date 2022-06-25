На Херсонщине осталось 2 типа связи, – активист

У жителей временно оккупированного Херсона есть лишь 2 способа получить хоть какую-то информацию о том, что происходит в Украине – использовать VPN или смотреть украинские каналы через спутниковые тарелки.

Практически нет связи и работает пропаганда

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, с помощью VPN-сервисов херсонцы могут получить доступ к украинским сайтам через традиционных проводных интернет-провайдеров, которые сейчас используют российские маршрутизаторы. А у владельцев спутниковых тарелок еще есть доступ к украинскому телевидению.

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Других путей нет, мобильная связь не работает практически нигде,

– объяснил активист.

Поймать украинскую сотовую сеть можно разве что в населенных пунктах прифронтовой полосы. Однако там есть другая проблема – отсутствует электричество. К тому же люди там в большинстве своем сидят в подвалах, поскольку российские оккупанты стреляют буквально по всему, что движется.

Молчанов отметил, что российская пропаганда в Херсонской области работает достаточно активно. Уже есть часть населения, которая перешла на просмотр российских телеканалов и в общественном пространстве начинает озвучивать нарративы, распространяемые российскими пропагандистами.

Правда, как правило, эти люди не являются лидерами общественного мнения. Чаще это – пенсионеры, которые не пользовались интернетом раньше и не делают этого сейчас. Получив в своих телевизорах российские каналы вместо привычных украинских, они постепенно переключились.

Молчанов заметил, что для того, чтобы более или менее спокойно воспринять такое изменение риторики, пожалуй, нужно изначально быть пророссийски настроенным.

Потому что поток ненависти, который обрушивается оттуда на украинцев в частности, трудно воспринять. Поэтому это нужно действительно быть изначально пророссийским, ненавидеть и Украину как таковую, и Майдан,

– предполагает активист.

Подытоживая, Молчанов констатировал, что такие люди все же есть, и, к сожалению, меньше их не станет. То есть нужно учитывать, что меньшинство херсонцев все же будут носителями пророссийских взглядов.

Последние новости из Херсонской области

Украинцы в Херсонской области продолжают сопротивляться оккупантам, в частности в последнее время очень активизировалось партизанское движение. Почти каждый день появляется информация о подрыве авто кого-то из коллаборантов, работающих на Россию. Так украинские партизаны не дают захватчикам забыть, что Херсон – это Украина, а врагу и его приспешникам здесь не место.

Херсонские фермеры терпят огромные убытки, потому что их урожай невозможно вывезти в другие регионы Украины и продать. Россияне задерживают фуры с продуктами. Следовательно, все просто гниет и его приходится выбрасывать.

Между тем, россияне все чаще обстреливают Херсонщину фосфорными боеприпасами, использование которых запрещено Женевской конвенцией. Страдают невинные гражданские жители – они живут в постоянном страхе, ведь знают, что в любой момент в их дома могут попасть вражеские снаряды.

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