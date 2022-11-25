Десяток погибших и более полусотни пострадавших: Россия мощно ударила по Херсонской области
Источник:Херсонская ОВА
Российские военные в четверг, 24 ноября, мощно обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов оккупантов есть жертвы среди мирного населения.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. Под огнем оккупантов оказались Херсонский и Береславский районы.
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Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии
В результате обстрелов известно о жертвах среди гражданского населения. Россияне убили 10 жителей Херсонской области, еще 54 человека получили ранения различной степени тяжести.
Оккупанты массированно из артиллерии обстреляли Херсон, в частности, жилые кварталы микрорайонов Таврический и Жилпоселок. В Херсоне россияне попали в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здание на территории школы, газовые трубы.
Также враг обстрелял Зеленовку, Чернобаевку и Степановку. Российские оккупанты обстреляли Берислав, из-за чего повреждены частные дома.
От обстрелов россиян погиб ребенок
- Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань 24 ноября информировал, что Россия усиливает обстрелы Херсона. Оккупанты ведут обстрелы из ствольной артиллерии.
- Во время обстрела российские военные попали в машину, в которой ехал маленький мальчик. Ребенок от травм погиб в больнице.
- Также 23 ноября от обстрелов Херсона погиб 73-летний мужчина. Оккупанты обстреливали город из артиллерии.
- Из-за того, что Россия наращивает обстрелы Херсона, местные власти советуют все же эвакуироваться из деоккупированного города.
Обратите внимание – обстрелы в Херсонской области не утихают: смотрите видео