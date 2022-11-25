Десяток погибших и более полусотни пострадавших: Россия мощно ударила по Херсонской области

Российские военные в четверг, 24 ноября, мощно обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов оккупантов есть жертвы среди мирного населения.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. Под огнем оккупантов оказались Херсонский и Береславский районы.

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Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии

В результате обстрелов известно о жертвах среди гражданского населения. Россияне убили 10 жителей Херсонской области, еще 54 человека получили ранения различной степени тяжести.

Оккупанты массированно из артиллерии обстреляли Херсон, в частности, жилые кварталы микрорайонов Таврический и Жилпоселок. В Херсоне россияне попали в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здание на территории школы, газовые трубы.

Также враг обстрелял Зеленовку, Чернобаевку и Степановку. Российские оккупанты обстреляли Берислав, из-за чего повреждены частные дома.

От обстрелов россиян погиб ребенок

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань 24 ноября информировал, что Россия усиливает обстрелы Херсона. Оккупанты ведут обстрелы из ствольной артиллерии.

Во время обстрела российские военные попали в машину, в которой ехал маленький мальчик. Ребенок от травм погиб в больнице.

Также 23 ноября от обстрелов Херсона погиб 73-летний мужчина. Оккупанты обстреливали город из артиллерии.

Из-за того, что Россия наращивает обстрелы Херсона, местные власти советуют все же эвакуироваться из деоккупированного города.

Обратите внимание – обстрелы в Херсонской области не утихают: смотрите видео