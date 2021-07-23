На Херсонщине водитель насмерть сбил двух человек и скрылся: фото

В Херсонской области 22 июля произошло смертельное ДТП. Водитель внедорожника сбил пешеходов, которые шли по проезжей части дороги. После этого мужчина скрылся.

Да, водитель пытался скрыть следы преступления. Авария произошла на трассе между городом Каховка и селом Малокаховка.

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Пешеходы умерли

Полицейские обнаружили на месте ДТП тела 2 граждан, обломки бампера и другие части от автомобиля. Потерпевшими были 36-летний житель Киевщины и 39-летний мужчина из Закарпатской области. От полученных травм они погибли сразу.



Место, где произошло ДТП / Фото полиции Херсонщины

Водителя нашли

Правоохранители установили, что обломки, которые нашли на дороге, принадлежат автомобилю марки "Лексус". Выяснили, что это авто 35-летнего жителя Одессы.

В течение нескольких часов машину нашли во дворе Малокаховки. Вероятного водителя задержали, от объяснений отказался.

Мужчина мог быть нетрезв

В водителя взяли анализы, чтобы проверить наличие алкоголя в крови. Все потому, что его поведение было подозрительным. Правоохранители предполагали, что человек мог быть нетрезв.

Сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.

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