Репрессии и допросы детей: как оккупанты пытаются подавить движение сопротивления на Херсонщине

Что действительно хорошо получается у россиян – это запугивать и терроризировать гражданских. На Левобережье Херсонщины, стремясь к притеснению движению сопротивления, оккупанты постоянно проводят фильтрационные мероприятия.

Часто оккупанты прибегают к допросам детей, чтобы выяснить настроения в семье. Это потом может обернуться плохо для всей семьи. Об этом 24 Каналу сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Репрессии и террор местных в Херсонской области

Россияне тщательно подходят к вопросам фильтрационных мероприятий на временно оккупированных территориях, в частности, Херсонщины. Захватчики проверяют документы и личные вещи на блокпостах.

Больше, могут выборочно заехать в населенные пункты, закрыв въезды и выезды, и делают там тотальную проверку.

Заходят в каждый дом, проверяют каждого человека – документы на право собственности, когда человек появился в населенном пункте, телефоны и компьютерную технику. Если речь идет о семье, отдельно допросить могут ребенка, чтобы узнать позицию родителей,

– рассказал Юрий Соболевский.

Оккупанты понимают, что искать. Поэтому, когда ребенок проболтается плохое отношение к российским военным или власти, то захватчики понимают общие настроения в семье и на что можно надавить.

Движение сопротивления помогает Украине

Если же в смартфоне найдут фотографию кого-то в украинской военной форме – это, по меньшей мере, допрос. Человека задерживают, вывозят и начинают разведывать информацию.

"Их контрразведка работает мощно и масштабно. Но несмотря на это движение сопротивления очень сильно. Он сейчас в максимальной тишине, потому что сейчас опасно, но люди предоставляют важную информацию, чтобы ускорить освобождение нашей территории", – подчеркнул депутат.

Потому нельзя сказать, что россияне смогли полностью подавить движение сопротивления. Люди на оккупированных территориях вполне почувствовали, что такое "русский мир" и живут с одним желанием, чтобы их территория была свободной.

Юрий Соболевский о местном терроре на Левобережье Херсонщины: смотреть видео



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