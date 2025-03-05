На левобережье Херсонщины есть признаки подготовки россиян к форсированию Днепра, – Братчук

Российские оккупанты действительно имеют в планах захватить плацдарм на правобережье Днепра на Херсонщине. Уже были неоднократные неудачные попытки штурмовых действий.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что российские оккупанты не покидают намерений отхватить хотя бы что-то на правом берегу Херсонщины. Они уже неоднократно тонули в Днепре.

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Что происходит на Херсонщине

Как отметил Братчук, сейчас на Херсонщине нет какой-то внезапной активизации боевых действий. Оккупанты пытаются осуществлять штурмовые действия в направлении правобережья. Но их не много. И какой-то значительной группировки, которая попыталась бы форсировать Днепр на этом направлении, нет.

Признаков ударной группировки мы не наблюдаем. Но планы у врага, конечно, такие есть. Они действительно тренируются преодолевать водные преграды. Возят несколько секций понтонных переправ. Эти учения могут потом масштабироваться. Есть признаки именно подготовки к форсированию Днепра,

– сказал Братчук.

Силы обороны Украины тщательно контролируют ситуацию на этом направлении. Как появляются вызовы – с ними сразу работают. Сейчас в регионе постоянно продолжается контрбатарейная борьба. Идут артиллерийские дуэли между левым и правым берегом. В среднем за сутки удается уничтожать как оккупантов, так и вражескую технику. В том числе и ту, которую враг хочет использовать для форсирования Днепра.

Напомним, руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в разговоре с The Guardian рассказал, что россияне регулярно пытаются прорваться на правобережье Херсонщины. Они несут там действительно большие потери. Уже были сообщения, что захватчики отказывались идти на самоубийственные штурмы на Херсонщине.