Защитники Юга сбили ночью российскую ракету "Калибр": впечатляющее видео
Источник:Воздушное командование "Юг"
Ночью 16 февраля Украину снова массированно атаковала Россия. Оккупанты запустили на территорию нашего государства 36 смертоносных ракет.
Нашей ПВО удалось сбить 14 крылатых ракет Х-101/555, "Калибров", а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Однако остальные, к сожалению, попали в объекты критической инфраструктуры.
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Как защитники уничтожают враждебные цели
В ВСУ показали, как херсонские зенитчики сбили российский "Калибр" во время ночных ракетных обстрелов.
Подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбивает российскую крылатую ракету "Калибр" ночью 16 февраля 2023 года. Продолжаем нашу борьбу, уничтожаем врага в украинском небе,
– говорится в сообщении.
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Что известно о ночном обстреле Украины
- Ночью 16 февраля оккупанты выпустили по Украине 36 ракет. Били из акватории Черного и Азовского моря. Для обстрела использовали крылатые ракеты Х-101/Х-555, "Калибры" и Х-22. Украинские защитники уничтожили 16 ракет.
- К сожалению, часть Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. На вооружении у Украины нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.
- Три российские ракеты попали в критический объект во Львовской области. К счастью, все работники находились в укрытиях. Так что обошлось без жертв и пострадавших.
- Захватчики также атаковали Павлоград. К сожалению, вследствие этого погибла 79-летняя женщина. Известно предварительно о 7 пострадавших. Двое из них госпитализированы: 79-летний мужчина и 37-летняя женщина. Повреждения получило промышленное предприятие. Вспыхнул пожар. Кроме того, разрушены 7 частных домов. Еще 30 изуродованы.
- Прилет также зафиксировали вблизи Кропивницкого.