Защитники Юга сбили ночью российскую ракету "Калибр": впечатляющее видео

Ночью 16 февраля Украину снова массированно атаковала Россия. Оккупанты запустили на территорию нашего государства 36 смертоносных ракет.

Нашей ПВО удалось сбить 14 крылатых ракет Х-101/555, "Калибров", а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Однако остальные, к сожалению, попали в объекты критической инфраструктуры.

Достойно внимания Что не так с утверждением, что у россиян "заканчиваются ракеты"

Как защитники уничтожают враждебные цели

В ВСУ показали, как херсонские зенитчики сбили российский "Калибр" во время ночных ракетных обстрелов.

Подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбивает российскую крылатую ракету "Калибр" ночью 16 февраля 2023 года. Продолжаем нашу борьбу, уничтожаем врага в украинском небе,

– говорится в сообщении.

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Что известно о ночном обстреле Украины