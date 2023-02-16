Нашій ППО вдалося збити 14 крилатих ракет Х-101/555, "Калібрів", а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Однак решта, на жаль, влучили в об'єкти критичної інфраструктури.
Варте уваги Що не так з твердженням, що у росіян "закінчуються ракети"
Як захисники знищують ворожі цілі
У ЗСУ показали, як херсонські зенітники збили російський "Калібр" під час нічного ракетного обстрілу.
Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збиває російську крилату ракету "Калібр" вночі 16 лютого 2023 року. Продовжуємо нашу боротьбу, нищимо ворога в українському небі,
– йдеться в повідомленні.
Українські воїни знешкоджують ворожий "Калібр": дивіться відео
Що відомо про нічний обстріл України
- Вночі 16 лютого окупанти випустили по Україні 36 ракет. Били з акваторії Чорного та Азовського моря. Для обстрілу використали крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібри" та Х-22. Українські захисники знищили 16 ракет.
- На жаль, частина Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні в України немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.
- Три російські ракети влучили у критичний об'єкт на Львівщині. На щастя, усі працівники перебували в укриттях. Тож минулося без жертв і постраждалих.
- Загарбники також атакували Павлоград. На жаль, внаслідок цього загинула 79-річна жінка. Відомо попередньо про 7 постраждалих. Двох із них госпіталізували: 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Пошкоджень зазнало промислове підприємство. Спалахнула пожежа. Крім того, зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 понівечені.
- Приліт також зафіксували поблизу Кропивницького.