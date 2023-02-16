Нашій ППО вдалося збити 14 крилатих ракет Х-101/555, "Калібрів", а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Однак решта, на жаль, влучили в об'єкти критичної інфраструктури.

Варте уваги Що не так з твердженням, що у росіян "закінчуються ракети"

Як захисники знищують ворожі цілі

У ЗСУ показали, як херсонські зенітники збили російський "Калібр" під час нічного ракетного обстрілу.

Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збиває російську крилату ракету "Калібр" вночі 16 лютого 2023 року. Продовжуємо нашу боротьбу, нищимо ворога в українському небі,

– йдеться в повідомленні.

Українські воїни знешкоджують ворожий "Калібр": дивіться відео

Що відомо про нічний обстріл України