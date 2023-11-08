15 лет лишения свободы: коллаборант Сальдо заочно получил тюремный срок

Малиновский районный суд Одессы 8 ноября заочно осудил так называемого "руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимира Сальдо на 15 лет заключения. Также говорится о конфискации имущества.

Об этом пишет телеграмм-канал "Думская", передает 24 Канал. Украинские правоохранители приведут приговор в действие как только задержат херсонского коллаборанта.

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Дело Сальдо

"Назначить Сальдо Владимиру Васильевичу наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 15 лет", – зачитал приговор судья.

Как пишет "Суспільне", суд признал Сальдо виновным в государственной измене. Судебное разбирательство проходило без присутствия обвиняемого, поскольку тот скрывается на временно оккупированных территориях.

Суд признал Сальдо виновным в государственной измене, коллаборационизме и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины,

– отметило издание в своем сообщении.

Напомним, Владимир Сальдо – пророссийский политик. Он трижды возглавлял городской совет Херсона. Является бывшим членом партии ОПЗЖ. В ходе полномасштабной войны России против Украины и оккупации Херсона был назначен так называемым "председателем" администрации. В июне 2022 года получил российское гражданство от оккупационных властей.

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