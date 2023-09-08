В Херсонской области подорвались трое взрывотехников: Прокудин сообщил детали
В Херсонской области 8 сентября на российской мине подорвались три взрывотехника. Они получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, информирует 24 Канал. Врачи борются за жизнь потерпевшего.
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Взрывотехники подорвались на мине
По сообщению главы Херсонской ОВА, это "саперы организации "The HALO Trust", занимающейся гуманитарным разминированием области". Один из специалистов находится в больнице.
24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь потерпевшего,
– сообщил Александр Прокудин.
Еще двое мужчин 32 и 31 лет получили осколочные ранения. Им была оказана медицинская помощь.
Удар по Херсонщине
Ранее 8 сентября в прокуратуре Херсонской области сообщили о вражеском авиаударе. Около 9 утра россияне атаковали управляемыми авиабомбами село в Тягинской громаде Бериславского района. По информации, три местных жителя погибли.
"Три местных жителя получили травмы не совместимые с жизнью. Еще пять человек травмированы. Двое из них доставлены в больницу. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Представители прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). А также документируют все военные преступления российских оккупантов.
Херсонская область: последние события
- 7 сентября российские оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона. Они попали по многоэтажке. В результате обстрела в одной из комнат квартиры произошло возгорание, которое ликвидировали чрезвычайники. К счастью, обошлось без жертв.
- Во временно оккупированных Олешках взорвали авто российских оккупантов. Сообщается, что в тот момент в нем находились представители ФСБ и военные.
- Оккупанты в селе Днепряне, на временно оккупированном Левобережье, устроили пьяную перестрелку. В результате чего ликвидировали 5 своих же военных.