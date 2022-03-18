В Херсонской области горсовет не планирует никаких эвакуационных рейсов: не верьте оккупантам
Жителей Херсона попросили не верить фейкам, которые сейчас распространяют оккупанты. Один из них касается того, что планируются эвакуационные рейсы из города.
Жителей города не намерены эвакуировать. Об этом говорится в телеграм-канале Херсонского городского совета.
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Горожан призвали слушать только официальные источники информации
Городские власти не планируют проводить никаких мероприятий по эвакуации населения,
– отмечают в сообщении.
В то же время горожан попросили пользоваться только официальными источниками информации:
- сайтом Херсонского городского совета,
- телеграм– и инстаграм-каналами Херсонского городского совета,
- а также фейсбук-страницей.
Мы же напомним, что 18 марта было открыто 9 гуманитарных коридоров в Украине. Речь идет об эвакуации населения из Донецкой, Харьковской и Сумской областей. Херсонскую, как видите, Ирина Верещук во время своего утреннего брифинга не вспомнила.
К теме – Брифинг Верещук от 18 марта – смотрите видео: