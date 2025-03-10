Замораживание линии фронта может привести к разделению Херсонщины, – Прокудин

Если Украина и Россия заключат соглашение, предусматривающее прекращение огня и замораживание линии фронта, Херсонская область останется фактически разделенной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина для The Telegraph.

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Херсонщине грозит разделение на части

Российские войска продолжают контролировать около 70 процентов Херсонской области, в частности левобережную часть региона.

Из-за этого, по словам Прокудина, замораживание линии фронта приведет к созданию вооруженной границы, подобной той, которая была между Восточной и Западной Германией во время Холодной войны, или линии перемирия в Корее. Также результатом может стать раздел самого Херсона, как это произошло с Берлином.

Это делает контроль над речными островами – или, лучше сказать, удержание плацдармов на противоположном берегу – критически важным для обеих сторон, поскольку Трамп настойчиво призывает Украину и Россию сесть за стол переговоров,

– говорится в материале.

Как заявил Прокудин, Украина никогда официально не признает российский суверенитет над оккупированным левым берегом. Руководитель Херсонской ОВА подчеркнул, что воссоединение останется целью, даже если прекращение огня заморозит линию фронта на неопределенный срок.

Конечно, ситуация ужасная, но мы уже проходили через подобное в 2014 году в Донецке и Луганске, и люди все дальше и дальше отдалялись от своих домов, и были вынуждены переселяться несколько раз,

– подытожил он.

К слову, 5 марта Воздушные силы ВСУ нанесли несколько высокоточных ударов по пункту управления 17 танкового полка 70 мотострелковой дивизии вооруженных сил России в городе Алешки Херсонской области.