В Херсонской области ищут пропавшую школьницу Татьяну Симоненко: приметы девочки

В Херсонской области 18 сентября исчезла 13-летняя Татьяна Симоненко – она ушла из дома и не вернулась. Родные девушки просят неравнодушных помочь с поисками.

Об исчезновении девочки правоохранителям 19 сентября сообщила ее мать, 36-летняя жительница Бериславского района.

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На Херсонщине исчезла Татьяна Симоненко

По словам матери, ее 13-летняя дочь Симоненко Татьяна Руслановна ушла из дома 18 сентября, примерно в 12:00.

Хотя прошло уже более двух суток, родные до сих пор не знают, где может быть девушка.

Приметы пропавшей

На вид Татьяне 12 – 15 лет, ее рост – 155 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы по плечи темно-русого цвета.

На момент исчезновения девушка была одета в черную кофту и серые джинсы.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят звонить по телефонам: 095-534-23-69, 099-269-02-94 или 102.



На Херсонщине ищут Татьяну Симоненко / Фото Нацполиции

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