Еще одна беда: на Херсонщину суют грозы с градом и шквалами
9 июня 2023, 14:15Читати новину українською
Источник:Херсонская ОВА
После ужасного затопления Херсонский областной центр с гидрометеорологии предупредил людей об еще одной беде. В регионе прогнозируют грозовые дожди.
Более того, кое-где возможен град. Также прогнозируют сильный ветер – 15 – 20 метров в секунду.
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Что известно о непогоде на Херсонщине
По прогнозам синоптиков, в течение 11 – 13 июня в регионе ожидаются грозовые дожди, местами возможны осадки в виде града.
– заявили в областной военные администрации.
Также добавили, что шквалы и порывы ветра ожидаются на уровне 15 – 20 метров в секунду.
Последние новости Херсонской области
- В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС вода затопила Херсонщину. По состоянию на 8 июня под водой находилось 600 квадратных километров Херсонской области. Из них 32% – освобождено Правобережье и 68% – оккупировано Левобережье.
- Вечером глава Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже так называемой "мертвой точки" в 12,7 метра и составил 12,5 метра. Украина уже не может брать оттуда воду в населенные пункты и ЗАЭС.
- По состоянию на утро 9 июня уровень воды в Каховском водохранилище продолжал снижаться. В районе Никополя он составил всего 11,74 метра. То есть в сутки уровень воды снизился еще на метр. В целом уровень воды на Каховском водохранилище с 6 июня упал на 4,7 метра.