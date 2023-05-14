В Херсонской области вражеская взрывчатка унесла жизнь сразу 5 человек: младшему погибшему – 27
Источник:Андрей Ермак
В Херсонской области произошла трагедия. Взрывчатка российских оккупантов оборвала жизнь пяти мирных жителей.
Трагедия произошла в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады. Жизнь людей оборвалась сегодня, 14 мая.
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В Херсонской области взрывчатка унесла жизни 5 человек
Как рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, взрывчатка, оставленная российской армией, оборвала жизнь 5 мирных жителей. Трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады.
Взорвался недетонированный снаряд. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68,
– отметил глава ОП.
Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский также подтвердил, что 5 человек 14 мая погибли в селе Миролюбовка, взорвавшись на боеприпасе.
"Друзья, обращаюсь еще раз ко всем – неразорвавшиеся снаряды, мины и ракеты так же смертельно опасны, как и обстрелы! Держитесь от них подальше! Сразу же звоните в ГСЧС или полицию, если вы их обнаружили!" – подчеркнул Соболевский.
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