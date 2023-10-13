Когда придет время: Хезболла заявила о готовности присоединиться к войне против Израиля

Ливанское движение Хезболла сообщило, что готово присоединиться к войне с Израилем "когда придет время". Боевики поддержали вторжение ХАМАС, но пока не вступали в конфликт официально.

Ранее сообщалось о проникновении боевиков ХАМАС со стороны Ливана. Тогда Хезболла опровергла свое участие в операции.

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Заместитель руководителя ливанской группировки Хезболла Наим Кассем заявил о готовности присоединиться к боевым действиям против Израиля. Он сообщил, что это произойдет тогда, когда придет соответствующее время.

Мы полностью готовы, и когда придет время для действий, мы это применим,

– заявили в Хезболле.

Соответствующее заявление Кассел сделал на митинге в поддержку Палестины в южном пригороде Ливанской столицы. Пока официально Хезболла не выступала стороной конфликта, однако, как и ХАМАС, она имеет напряженные отношения с Израилем.

Стоит отметить, что Израиль граничит с Ливаном на севере, а территории вокруг границы контролирует именно Хезболла. Эта исламистская группировка имеет поддержку от Ирана.

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