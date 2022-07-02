Это огромное преимущество, – в ВСУ рассказали, как работа с HIMARS меняет ситуацию на поле боя

Реактивные системы залпового огня HIMARS – один из подарков наших партнеров для ВСУ. Они уже на передовой и помогают уничтожать врага.

Помощь наших партнеров играет немаловажную роль в будущей победе Украины. Благодаря друзьям ВСУ есть все необходимое для того, чтобы уничтожать российских оккупантов максимально эффективно.

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Какую роль играют HIMARS на поле боя

На передовую уже начали поступать РСЗО HIMARS, которые для украинских воинов предоставляют США. Офицеры ВСУ утверждают – эти высокоточные системы уже выравнивают противостояние с враждебной артиллерией.

Лейтенант Валентин Коваль рассказал, что сразу после получения HIMARS нашим воинам удалось ударить по позиции россиян, ранее находившейся вне зоны досягаемости нашего оружия. 6 высокоточных ракет – и позиция врага была уничтожена.

Для нас это огромное преимущество. В России нет ничего даже близко похожего. В войне на истощение, которую ведет враг, это оружие является невероятным преимуществом,

– сказал лейтенант Коваль.

По сравнению с советскими HIMARS более мобильные, более точные и более легкие в работе. Как рассказали наши воины, все преимущества этого РСЗО просто невозможно перечислить.

Системы HIMARS позволяют поражать цели врага на расстоянии до 70 километров, снаряды для более дальней стрельбы США отказались предоставлять из-за опаски, что ВСУ будут бить по целям на территории России.

Одна ракета для HIMARS стоит 155 тысяч долларов, поэтому ВСУ сосредотачивается на складах врага и командных пунктах.

Война России с Украиной: последние новости

ВСУ удалось освободить еще один населенный пункт. От оккупантов очищена Ивановка на Херсонщине.

Нашему воину из "Иглы" удалось сбить российскую ракету. Снаряд Х-22 летел прямо на Киев.

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