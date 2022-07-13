HIMARS для россиян – цель номер 1, – разведка об эффективном использовании комплексов ВСУ
Россияне смертельно боятся систем HIMARS. Результат применения этого вооружения нашими военными говорит сам за себя.
Так, ВСУ наносят успешные удары по позициям врага, тыловым районам, пунктам хранения боеприпасов и управления. Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Минобороны.
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Что такое HIMARSАмериканская реактивная система залпового огня. Благодаря колесной базе является высокомобильной и быстрее гусеничной М270 MLR. Это мощное, дальнобойное и точное оружие, способное наносить сокрушительные удары по целям.
Для российских спецслужб и диверсионно-разведывательных групп HIMARS это приоритет №1. Они продемонстрировали свою эффективность в течение трех недель,
– сказал Скибицкий.
Он убежден, что пришедшие на наши территории захватчики не должны чувствовать себя как дома. "Надо сделать все, чтобы у них горела земля под ногами. И это делается благодаря нашим доблестным ВСУ", – подчеркнул он.
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Эффективность применения HIMARS: кратко
- В настоящее время США передали Украине 4 системы Himars. Украинские артиллеристы прошли необходимые учения и умело используют технику на поле боя.
- Однако были опасения по поводу обстрелов территории россии этими системами. Так что ВСУ получили снаряды M31A1, максимальная дальность которых – до 84 километров. Вместо этого HIMARS могут использовать и ATACMS, модификации которой поражают цель на расстоянии до 300 километров.
- Украинские защитники успешно ударили по оккупантам на острове Змеиный. В разведке заметили, что, возможно, применялись ракеты HIMARS.
- По словам советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, благодаря HIMARS ВСУ уже ликвидировали сотни оккупантов, уничтожили несколько складов боеприпасов, в частности – в Новой Каховке накрыли командный пункт вместе с ПВО.
- Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что именно HIMARS поразительно изменили ситуацию на поле боя. Он заявил, что высоко ценит усилия Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина по поддержке борьбы Украины за свободу.
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