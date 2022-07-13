HIMARS для россиян – цель номер 1, – разведка об эффективном использовании комплексов ВСУ

13 июля 2022 , 00:12
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Россияне смертельно боятся систем HIMARS. Результат применения этого вооружения нашими военными говорит сам за себя.

Так, ВСУ наносят успешные удары по позициям врага, тыловым районам, пунктам хранения боеприпасов и управления. Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Минобороны.

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Что такое HIMARS

Американская реактивная система залпового огня. Благодаря колесной базе является высокомобильной и быстрее гусеничной М270 MLR. Это мощное, дальнобойное и точное оружие, способное наносить сокрушительные удары по целям.

Для российских спецслужб и диверсионно-разведывательных групп HIMARS это приоритет №1. Они продемонстрировали свою эффективность в течение трех недель,
– сказал Скибицкий.

Он убежден, что пришедшие на наши территории захватчики не должны чувствовать себя как дома. "Надо сделать все, чтобы у них горела земля под ногами. И это делается благодаря нашим доблестным ВСУ", – подчеркнул он.

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Эффективность применения HIMARS: кратко

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Автор: Катерина Сердюк