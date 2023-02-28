Российские минобороны придумали очередную пугалку: обвиняют Украину в подготовке химатаки
Россия не может принять жестокую реальность: война проиграна, и это очевидно всем. Традиционно, оккупанты не могут придумать ничего лучше, чем распространять циничную ложь.
Так, минобороны государства-агрессора заявляет, что Украина готовится к применению токсичных веществ. Об этом пишут российские СМИ.
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Очередные басни о химатаке
Не обошлось, конечно, без участия "загнивающего запада". Как заверил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кирилл, провокацию с использованием токсичных химикатов готовят США. Мол, на вокзал Краматорска прибыл груз с психотропным веществом, а впоследствии американские бронемашины отправили в зону боевых действий.
"Было 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности (надпись Би-Зет) и маркировку двумя красными линиями, соответствующая классу ядовитых веществ временно выводящего действия", – сообщает российское минобороны.
По словам Киррилова, НАТО также намерена поставить Киеву большую партию средств защиты. Речь идет о 600 тысячах доз антидотов.
Новый проект для противодействия пропаганде: что известно
- Белорусское оппозиционное издание вместе с 24 каналом запустили проект "О чем молчит пропаганда". В нем будут рассказывать о военных преступлениях и зверствах россиян, которые пропагандисты старательно скрывают.
- Цель проекта донести правдивую информацию и новости о войне в Украине к русскоязычной аудитории в Беларуси, Молдове, Украине и других странах Восточного партнерства.
- В выпусках будут подниматься важные новости и темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой. Кроме того, будут разоблачать мифы, наиболее распространенные в информационном пространстве этих стран.