Химическая авария в Винницкой области: удалось ли спасателям ликвидировать испарения аммиака

В Винницкой области спасатели полностью ликвидировали испарения аммиака, которые вызвала авария на предприятии. Превышение предельно допустимых концентраций химических веществ не выявили

В городе Немиров, что в Винницкой области, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы по ликвидации последствий испарения аммиака.

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Последствия химической аварии в Немирове ликвидировали

Спасатели рассказали, что отделением радиационной, химической и биологической защиты провели замеры воздуха.

Превышение предельно допустимых концентраций химически опасных веществ не выявлено,

– отметили в ГСЧС.

Это означает, что угрозы населению вблизи места химической аварии нет.

Подразделения чрезвычайники распыленными струями воды проводили осаждение облака испарения аммиака. 30 ноября, в 01:20 работы по перекачке удалось завершить, а испарение аммиака – прекратить.

Жертв и пострадавших нет.

Утечка аммиака в Винницкой области: что известно

Утром 29 ноября у города Немиров, что в Винницкой области, на территории предприятия "Райагрохім" из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак.

По факту загрязнения воздуха следователи начали уголовное производство, в рамках которого устанавливают причины утечки опасного газа.

Как спасатели ликвидировали последствия аварии: смотрите видео