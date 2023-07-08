Все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены: какая страна сделала это последней

Организация по запрещению химического оружия заявила об уничтожении последнего боеприпаса. Таким образом, заявленные арсеналы химического оружия считаются уничтоженными.

7 июля 2023 последний боеприпас был уничтожен на пилотном заводе по уничтожению химических веществ Blue Grass в Кентукки. Таким образом США стать последней страной, лишившейся химического оружия.

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Байден подтвердил уничтожение боеприпасов

Глава ОЗХЗ Фернандо Ариас отметил, что уничтожение заявленных запасов химического оружия является важным шагом в ликвидации всего подобного оружия в мире. Поэтому он поздравил страны, которые присоединились к этому процессу, и США, уничтожившие последними заявленный запас.

Прекращение уничтожения всех заявленных запасов химического оружия является важной вехой Организации. Это критически важный шаг к достижению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия,

– подчеркнул Ариас.

Президент США Джо Байден подтвердил уничтожение американского арсенала химического оружия и акцент на том, что это большой шаг к тому, чтобы лишить мир ужасов этого вида вооружения.

Россия продолжает применять химическое оружие

Конвенцию о запрете химического оружия подписали почти все страны мира и вступило в силу 29 апреля 1997 года. Согласно документу подписанты обязались уничтожить заявленные запасы химического оружия до 30 сентября 2023 года.

Россия заявила об уничтожении своих запасов химического оружия 27 сентября 2017 года. Однако во время российско-украинской войны неоднократно сообщалось о применении страной-террористом химического вооружения против наших воинов.

11 апреля 2022 года полк "Азов" во время обороны Мариуполя заявил, что Россия применила неустановленное ядовитое вещество. Также о применении химического оружия в апреле этого года сообщали защитники города-крепости Бахмут.

Кроме того, в мае этого года в районе Авдеевки россияне использовали боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия против украинских сил при попытке штурма. Несмотря на химическую атаку, наши воины отразили враждебное наступление.