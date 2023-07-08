Все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены: какая страна сделала это последней
Организация по запрещению химического оружия заявила об уничтожении последнего боеприпаса. Таким образом, заявленные арсеналы химического оружия считаются уничтоженными.
7 июля 2023 последний боеприпас был уничтожен на пилотном заводе по уничтожению химических веществ Blue Grass в Кентукки. Таким образом США стать последней страной, лишившейся химического оружия.
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Байден подтвердил уничтожение боеприпасов
Глава ОЗХЗ Фернандо Ариас отметил, что уничтожение заявленных запасов химического оружия является важным шагом в ликвидации всего подобного оружия в мире. Поэтому он поздравил страны, которые присоединились к этому процессу, и США, уничтожившие последними заявленный запас.
Прекращение уничтожения всех заявленных запасов химического оружия является важной вехой Организации. Это критически важный шаг к достижению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия,
– подчеркнул Ариас.
Президент США Джо Байден подтвердил уничтожение американского арсенала химического оружия и акцент на том, что это большой шаг к тому, чтобы лишить мир ужасов этого вида вооружения.
Россия продолжает применять химическое оружие
Россия заявила об уничтожении своих запасов химического оружия 27 сентября 2017 года. Однако во время российско-украинской войны неоднократно сообщалось о применении страной-террористом химического вооружения против наших воинов.
11 апреля 2022 года полк "Азов" во время обороны Мариуполя заявил, что Россия применила неустановленное ядовитое вещество. Также о применении химического оружия в апреле этого года сообщали защитники города-крепости Бахмут.
Кроме того, в мае этого года в районе Авдеевки россияне использовали боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия против украинских сил при попытке штурма. Несмотря на химическую атаку, наши воины отразили враждебное наступление.