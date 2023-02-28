"Зарабатывали" на укрытиях в школах: столичных чиновников подозревают в хищении бюджета

Киевские чиновники подозреваются в присвоении немалой суммы из бюджета. За эти деньги чиновники должны были оборудовать укрытие в школах.

Речь идет о полумиллионе гривен. Столичным чиновникам уже сообщили о подозрении.

Читайте Строительство казарм для военных: должностных лиц Минобороны разоблачили на хищении миллионов

Киевских чиновников подозревают в хищении бюджете

Среди подозреваемых – руководитель управления Голосеевской РГА, руководитель подрядной организации и инженер по технадзору. Сейчас проверяют причастность к возможным фактам хищения средств при оснащении укрытия в 15 учебных заведениях.

По данным столичных следователей, РГА заключила с коммерческой структурой ряд договоров по проведению ремонта и оснащению укрытия в школах района. В акты выполненных работ сознательно вносили завышенные данные по объемам работ и их стоимости. Участники соглашений приняли и согласовали подписью соответствующие документы.

Так, на реконструкции и оснащении укрытия в двух школах в Киеве фигуранты присвоили более полумиллиона гривен из бюджета.

Недавние коррупционные скандалы в Украине: коротко