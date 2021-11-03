Хищение денег батальона: СБУ подозревает жену Семенченко

Служба безопасности Украины подозревает хищение денег со счетов благотворительного фонда батальона "Донбасс". Следствие сообщило подозрение женщине, которая якобы украла со счетов фонда 150 тысяч гривен.

Она могла тратить финансы на собственные нужды, которые не связаны с деятельностью фонда и батальона. Речь идет о Наталье Московец – жене бывшего депутата и комбата "Донбасс" Семена Семенченко.

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Семенченко подтвердил подозрение жене

Правоохранители не сообщили имя и фамилию обвиняемой. Однако сам Семенченко на своей фейсбук-странице подтвердил, что это именно Наталья Москавец.

СБУ вручило подозрение моей жене – матери моих 3 детей,

– написал он.

Сама Московец на своей странице отметила, что получила от следователей подозрение в краже. Однако не указала, чего именно касается дело.

По данным следствия, женщина имела доступ к карточному счету фонда. Именно с него она осуществляла расчетные операции и снимала наличные.

Следствие зафиксировало факт присвоения и растраты свыше 150 тысяч гривен. Эти финансы люди жертвовали на нужды и развитие добровольческого батальона.

Женщине объявили о подозрении кражи по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Пока продолжаются следственные действия.

Дело Семена Семенченко: главное