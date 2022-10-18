Регулярный "хлопок" в Белгороде: политолог объяснил, доходит ли до россиян понимание ситуации

Жители российского Белгорода уже понемногу начинают чувствовать, что такое война, из-за регулярного "хлопка" в регионе. Жители других регионов России начинают осознавать ситуацию из-за мобилизации и повесток.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Ранее сообщалось о том, что заявление о завершении мобилизации в Москве юридически ничего не стоит.

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Россияне не знают о своих проблемах

Фесенко отметил, что негативная информация, в частности, о "хлопке" в Белгороде или о падении самолета на жилой дом в Ейске, в России распространяется только в телеграмм-каналах. Однако там сидит политизированная антиукраинская воинственная публика. Широкий российский потребитель политической информации берет ее на телевидение. А оно молчит об инциденте в Ейске.

Так же замалчивали информацию о том, как в Белгородской области военнослужащие, выходцы из Таджикистана, расстреляли на религиозной почве за унижение их веры командира части и несколько десятков военных. О таких вещах там не рассказывают. Потому широкая масса россиян вообще об этом не знает. Однако понемногу начинают понимать, что это война,

– заметил политолог.

Белгородцы чувствуют войну

Он продолжил: белгородцы понимают, что война пришла к ним. Там регулярно и даже незаметно происходит "хлопок", к тому же не просто показательный эффектный, а именно на военных объектах. Вот так незаметно мы пересекаем их границы и переносим боевые действия на их территорию хотя бы обратными ударами. Это верная тактика.

"В Белгороде это уже чувствуют. Война пришла к ним. Кто-то по-злому и грустно пошутил над жителями этого региона, мол, пришла их очередь прятаться в подвалы. Они уже понимают, а где-то на Рязанщине – еще нет. Я уже не говорю о Урал и то, что дальше. Они еще этого не понимают. К ним война пришла только в повестках, мобилизацией. Уже есть и погибшие среди мобилизованных с Урала", - подчеркнул Фесенко.

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Россияне хотят переговоров

Политолог добавил, что даже кремлевский ресурс опубликовал информацию о том, что у российского общества растет спрос на переговоры, а не на победоносное завершение войны и захват Киева. Они не понимают, что делать дальше. Уровень тревоги у них растет, а за последний месяц после объявления мобилизации – втрое. Соответственно, растет и количество выступающих за переговоры.

Уже однажды забыли о нацистах, о других идеологических страшилках. Они уже ратуют за переговоры. Поэтому постепенно, не так быстро, как нам хотелось, настроения россиян меняются, и этот процесс будет продолжаться,

– подчеркнул он.

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