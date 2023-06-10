Херсонцы радуются, враг в отчаянии: Хлань перечислил последствия "прилетов" по оккупантам
На оккупированной части Херсона второй день подряд цветет "хлопок". В частности, ВСУ попали в "правительственный квартал" российских оккупантов в Геническом районе.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, до сих пор враг считал эти места недостижимыми для украинского оружия.
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"На Арабатской Стрелке второй день подряд проходят прилеты. Разрушены два крыла "правительственного квартала". У оккупантов паника, а люди радуются", – поделился Хлань.Обратите внимание! OSINT-журналистам удалось установить, что взрывы произошли в штабе оккупационных войск "Днепр". Туда 18 апреля приезжал президент России Владимир Путин.
Где еще произошли прилеты
Утром 10 июня также произошли взрывы в оккупированных Алешках. В расположение врага очень точно прилетело. Может быть, теперь врагу будет не до того, чтобы мешать людям спасаться от подтопления из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.
"Люди из незатопленной части Алешек выходят на связь и говорят, что оккупанты не дают возможности приближаться к затопленным районам и помогать пострадавшим", – отметил Хлань.
Россия продолжает нести потери: последние новости
- Россияне нигде на территории Украины больше не могут чувствовать себя в безопасности. Оружие, которое есть у Украины, может достать оккупантов в любой точке оккупированных территорий. Для захватчиков это очень плохие новости, потому что "хлопка" будет больше.
- Так, за прошедшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 890 оккупантов. Всего после начала полномасштабного вторжения армия России сократилась уже на 214 660 солдат.
- Существенно стало меньше и российского вооружения. На портале "Орикс" говорится о более 10,5 тысяч единиц бронированной и другой техники, об уничтожении которой свидетельствуют фото- или видеоподтверждения. Более того, техника россиян обычно уничтожается вместе со всем экипажем.