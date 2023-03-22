Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник. По его словам, сейчас взрывы в Крыму кардинально не переламывают ход войны, нужно, чтобы такая "хлопок", как в Джанкое, был каждый день.

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"Этот процесс "хлопка" будет нарастать. Мы все лучше и больше осваиваем ударные боевые беспилотники. С каждым днем они будут давать лучший результат. Рано или поздно это позволит нам говорить о переломе на войне", – считает эксперт.

Угроза для Черноморского флота России

Черник отметил, что еще с июля 2022 года ни для кого не секрет, что Черноморский флот россиян находится под угрозой. Он вспомнил, как ВСУ сумели преодолеть заградительные боны оккупантов, ворваться в бухту Севастополя, где произошел мощный "хлопок".

Они были свято уверены, что мы не найдем ответа. Это не симметричный ответ. У нас нет полноценного флота, который мог бы им противостоять, но мы нащупали те болевые точки, которые будут нарастать,

– убежден он.

Военный эксперт подчеркнул, что украинские защитники демонстрируют лучшие результаты в использовании вооружения и "пишут новую главу военной истории".

Черник о взрывах в Крыму: смотрите видео

ВСУ нуждаются в вооружении

Петр Черник утверждает: для того, чтобы украинские бойцы могли доставать в любую точку в Крыму, необходимо соответствующее вооружение. Он рассказал, что Украина заказала у Турции корветы класса Ada, которые уже почти достроены.

Также Украине нужна авиация и ракеты, которые можно взять на борт истребителей, отметил военный эксперт.

"К примеру, самолеты Мираж, которые Франция может нам предоставить, могут брать на борт ракету SCALP-EG с дальностью поражения до 560 километров. А F-16 имеет в своей номенклатуре ракету AGM-158, которая может наносить удары на расстоянии до тысячи километров. Такое оружие будет для нас очень полезным", – подчеркнул Черник.

"Хлопок" в Крыму: главное