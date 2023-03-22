Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник. За його словами, зараз вибухи у Криму кардинально не переламують хід війни, потрібно, щоб така "бавовна", як у Джанкої, була щодня.

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"Цей процес "бавовни" буде наростати. Ми все краще і більше освоюємо ударні бойові безпілотники. З кожним днем вони даватимуть кращий результат. Рано чи пізно це дозволить нам говорити про перелом на війні", – вважає експерт.

Загроза для Чорноморського флоту Росії

Черник зазначив, що ще з липня 2022 року ні для кого не секрет, що Чорноморський флот росіян перебуває під загрозою. Він пригадав, як ЗСУ зуміли подолати загороджувальні бони окупантів, увірватися у бухту Севастополя, де сталась потужна "бавовна".

Вони були свято впевнені, що ми не знайдемо відповіді. Це не симетрична відповідь. Ми не маємо повноцінного флоту, який міг би їм протистояти, але ми намацали ті больові точки, які будуть наростати,

– переконаний він.

Військовий експерт підкреслив, що українські захисники демонструють чи не найкращі результати у використанні озброєння та "пишуть нову главу воєнної історії".

Черник про вибухи у Криму: дивіться відео

ЗСУ потребують озброєння

Петро Черник стверджує: для того, аби українські бійці могли діставати до будь-якої точки у Криму, необхідне відповідне озброєння. Він розповів, що Україна замовила у Туреччини корвети класу Ada, які вже майже добудовані.

Також Україні потрібна авіація та ракети, які можна брати на борт винищувачів, відзначив військовий експерт.

"До прикладу, літаки Міраж, які Франція може нам надати, можуть брати на борт ракету SCALP-EG із дальністю ураження до 560 кілометрів. А F-16 має у своїй номенклатурі ракету AGM-158, котра може завдавати ударів на відстані до тисячі кілометрів. Така зброя буде для нас дуже корисною", – наголосив Черник.

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