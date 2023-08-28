СБУ выполнила на отлично боевую задачу в Курске: сводка с фронта от Романа Свитана

Военная контрразведка Службы безопасности Украины в ночь на 27 августа с помощью дронов атаковала аэродром в российском Курске. Почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей.

Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Важно Оккупанты изменили тактику ракетных обстрелов: в ГУР объяснили, с чем это связано

"Хлопок" в Курске

Роман Свитан отметил, что, согласно имеющейся информации, это работа СБУ. Несколько десятков дронов, которыми они управляли, нанесли серьезные повреждения 4 Су-30, 1 МИГ-29, а также ЗРК С-300 и "Панцирь". Кроме того, некоторые дроны дошли до систем РЭБ.

Контрразведка СБУ выполнила отлично боевую задачу. Приблизительно такого же уровня, как своим "Sea Baby",

– подчеркнул военный эксперт.

Спецслужба развивается, выполняет боевые задачи. Ведь удар по носителям ракет приводит к уменьшению количества ракетных атак.

Разбита русская колонна в Каховке

Вооруженные силы Украины разгромили колонну российских оккупантов в районе Каховки на оккупированной части Херсонщины.

Роман Свитан объяснил, что у россиян в последнее время идет постоянное передвижение, то есть опрокидывание сил и средств. Ведь у них одновременно возникло очень много проблем в районе того же Роботино, то есть на Запорожском направлении. А также после высадки десанта ГУР МО в Крыму – соответственно, еще и это направление.

"То есть у них идет постоянное "латание дыр" и соответствующее опрокидывание сил и средств. А здесь уже работает наша разведка", – добавил Свитан.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном:

Россияне опрокидывают элитные подразделения из Кременной

По словам военного эксперта, у россиян подразделение уже считается "элитным", если нет "сидевших".

На самом деле, все элитные подразделения были уничтожены украинскими войсками в прошлом году. А те, кого они сейчас набирают, считаются "элитными", если имеют хотя бы береты этих подразделений.

Свитан объяснил, что сейчас для экстренного опрокидывания используют части Воздушно-десантные войска, ведь они наиболее мобильны. Тем более, что они укомплектованы легкой броней, поэтому их и легко перебросить, и легко управлять.

Последние новости о войне России против Украины