Об этом в эфире 24 Канала рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что потом ВСУ официально сообщат о результатах "хлопка".

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"Хлопок" в Мелитополе и перестрелки между россиянами

Федоров отметил, что в очередной раз Мелитополь стал одним из центров "хлопка". В четверг, 13 апреля, примерно в 12 часов сработало российское ПВО, которое оккупанты размещают в жилых кварталах.

По словам городского главы Мелитополя, с 20 до 21 часа в городе произошли перестрелки между россиянами.

Затем примерно с 20 до 21 часа продолжались перестрелки (между россиянами – 24 Канал), автоматные очереди. Скорее всего, между собой враги пытались что-то поделить, прибивая друг друга,

– сказал он.

Впоследствии в Мелитополе жители услышали взрыв в районе аэродрома.

Уже в пятницу, 14 апреля, после 5 утра мелитопольцы услышали мощный взрыв, который раздался вблизи железнодорожного депо. Иван Федоров подчеркнул, что по меньшей мере 2 базы оккупантов были повреждены или уничтожены.

"По меньшей мере, две базы оккупантов вчера и сегодня пострадали. Позже мы сможем подвести итоги, когда дождемся официальных сообщений от наших военных о том, что происходило во временно оккупированном Мелитополе, который россияне превратили в сплошную военную базу", – отметил мэр.

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