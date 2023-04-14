Про це в ефірі 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що згодом ЗСУ офіційно повідомлять про результати "бавовни".

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"Бавовна" у Мелітополі та перестрілки між росіянами

Федоров зазначив, що вчергове Мелітополь став одним із центрів "бавовни". У четвер, 13 квітня, приблизно о 12 годині спрацювала російська ППО, яку окупанти розміщують у житлових кварталах.

За словами міського голови Мелітополя, з 20 до 21 години у місті відбулися перестрілки між росіянами.

Потім приблизно з 20 до 21 години тривали перестрілки (між росіянами – 24 Канал), автоматні черги. Швидше за все, між собою вороги намагалися щось поділити, прибиваючи один одного,

– сказав він.

Згодом у Мелітополі мешканці почули вибух в районі аеродрому.

Вже у п’ятницю, 14 квітня, після 5-ї ранку мелітопольці почули потужний вибух, який пролунав поблизу залізничного депо. Іван Федоров підкреслив, що щонайменше 2 бази окупантів було пошкоджено або знищено.

"Щонайменше дві бази окупантів вчора і сьогодні постраждали. Пізніше ми зможемо підбити підсумки, коли дочекаємось офіційних повідомлень від наших військових про те, що відбувалося у тимчасово окупованому Мелітополі, який росіяни перетворили на суцільну військову базу", – відзначив мер.

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