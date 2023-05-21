Там же склады, бл*ть, боекомплекты, – "хлопок" посетил Моспино и напугал оккупантов

"Хлопок" продолжает посещать российских оккупантов. По состоянию на 21 мая он посетил город Моспино Донецкой области. Врагу нанесли серьезные потери.

Украинские герои продолжают наносить врагу колоссальные потери. К слову, недавно "минуснуть" удалось вражеский комплекс оккупантов "Муром-П".

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Между тем по состоянию на 21 мая сообщили о "хлопке" в городе Моспино. В сети опубликовали соответствующее видео.

Объективный контроль хлопка в оккупированном Моспино Донецкой области. Четко и ясно: "Там же склады… БК",

– говорится в сообщении.

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Потери России растут каждый день

Российские оккупанты в Украине несут колоссальные потери. По состоянию на 21 мая Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 203 160 оккупантов. Джо Байден – президент США – заявил: только возле Бахмута страна-террористка потеряла 100 тысяч оккупантов. Львиная доля среди них – вагнеровцы. Очевидно, говорится о ликвидированных и пострадавших. Эта цифра растет каждый день.

Также оккупанты потеряли немало техники. Враг понимает, что у него не осталось никаких шансов на временно оккупированных территориях Украины. Оккупанты панически боятся контрнаступления украинских героев.