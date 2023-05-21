Українські герої продовжують завдавати ворогу колосальних втрат. До слова, нещодавно "мінуснути" вдалося ворожий комплекс окупантів "Муром-П".

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Тим часом станом на 21 травня повідомили про "бавовну" у місті Моспине. У мережі опублікували відповідне відео.

Об'єктивний контроль бавовни в окупованому Моспиному, Донецької області. Чітко і ясно: "Там же склади… БК",

– мовиться у повідомленні.

"Бавовна" у Моспиному: дивіться відео 18+

Втрати Росії зростають щодня

Російські окупанти в Україні зазнають колосальних втрат. Станом на 21 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 203 160 окупантів. Джо Байден – президент США – заявив: лише біля Бахмута країна-терористка втратила 100 тисяч окупантів. Левова частка серед них – вагнерівці. Вочевидь, мовиться про ліквідованих та постраждалих. Ця цифра зростає щодня.

Також окупанти втратили чимало техніки. Ворог розуміє, що у нього не залишилося жодних шансів на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти панічно бояться контрнаступу українських героїв.