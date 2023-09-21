"Просто капец, бабахнуло жестко": на мысе Фиолент раздался мощный взрыв

На мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму вечером 21 сентября прогремел мощный взрыв. Захватчики уже паникуют в соцсетях.

Телеграм-каналы сообщают, что на мыс Фиолент прилетела ракета, сообщает 24 Канал. После взрыва в небо поднимался густой дым.

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Впоследствии сообщили о еще одном взрыве в Севастополе. Он был таким сильным, что в зданиях задрожали окна.

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Прошлая ночь в Крыму была очень "горячей"

"Хлопок" не перестает напоминать российским оккупантам, что у них нет никаких шансов на временно захваченных территориях. В частности, в Крыму, который был, есть и будет Украиной. В ночь на 21 сентября оккупантов посетил "хлопок". Взрывы слышали в:

Новофедоровке (близ военного аэродрома Саки);

селах к западу от Евпатории;

поселке Гвардейское (возле Симферополя);

Севастополе;

Балаклаве.

Местные паблики сообщили о работе "ПВО". В то же время особых успехов она не продемонстрировала. В частности, фиксировали работу ЗРК "Панцирь-С2", прекратившуюся после одного из прилетов.

Впоследствии стало известно, что Украина успешно атаковала военный аэродром оккупантов в Саках. Врагам нанесли серьезные потери.