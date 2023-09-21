Телеграм-канали повідомляють, що на мис Фіолент прилетіла ракета, інформує 24 Канал. Після вибуху у небо почав здійматися густий дим.

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Згодом повідомили про ще один вибух у Севастополі. Він був настільки сильним, що у будівлях затремтіли вікна.

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Минула ніч у Криму була дуже "гарячою"

"Бавовна" не перестає нагадувати російським окупантам, що у них немає жодних шансів на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, у Криму, який був, є та буде Україною. У ніч на 21 вересня окупантів навідала "бавовна". Вибухи чули у:

Новофедорівці (поблизу воєнного аеродрому Саки);

селах на захід від Євпаторії;

селищі Гвардійське (біля Сімферополя);

Севастополі;

Балаклаві.

Місцеві пабліки повідомили про роботу "ППО". Водночас особливих успіхів вона не продемонструвала. Зокрема, фіксували роботу ЗРК "Панцир-С2", яка припинилася після одного з прильотів.

Згодом стало відомо, що Україна успішно атакувала військовий аеродром окупантів в Саках. Ворогам завдали серйозних втрат.