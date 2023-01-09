"Хлопок" работает: Белгородская область – частично без света, россияне – в истерике

Российские оккупанты наносили террористические удары, чтобы оставить украинцев зимой без тепла и света. В то же время "хлопок" эффектно отомстил врагу.

Сергей Стерненко подчеркнул, что без света осталось 14 населенных пунктов. Кроме того, местные жители проводят вечер без газа.

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Тем временем температура воздуха на территории области опустилась до -12...-14 градусов.

На болотах – уже воют

Жители Белгородской области истерикуют в сети. Они сообщают, что слышали "хлопок" и видели вспышки в небе. 99%, что теперь можно ожидать новую фантастическую историю о работе "славной российской ПВО". Хотя в маразмы властей не верят уже даже сами россияне.

Днем 9 января Белгород уже слышал "хлопки"

Российская ПВО не перестает удивлять. Недавно в Ростовской области она героически сбила воздушный шарик. О таком блестящем результате проинформировали российские власти.

"Хлопок" продолжает тур по России. Утром 9 января Белгород уже слышал "хлопки". Местные жители паникуют и боятся.

Алексей Данилов отметил, что "хлопка" в России будет становиться все больше. Это – прямое следствие войны, проводимой страной-террористкой.