В приграничных с Украиной регионах россии стал попадаться "хлопок". Местные россияне от этого в панике, истерике и страхе.

В американском Институте изучения войны обратили внимание на этот факт. В частности, сделали выводы по поводу "хлопка" в российских Валуйках 16 сентября.

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"Хлопок" поразил российскую базу

Местные власти российского поселка во всем, конечно же, обвинили ВСУ. Из-за инцидента был пожар на электроподстанции, повреждены здания и автомобили. Аналитики ISW говорят, что атака поразила базу российской 3-й мотострелковой дивизии к северу от Валуйков. Российские источники опубликовали изображение ракеты "Точка-У", которая якобы поразила Валуйки, но изображение невозможно геолокировать.

Специалисты отметили, что Валуйки расположены на важной линии российской железной дороги, которая ведет к северной части Луганской области. Украинские силы перерезали российские наземные линии связи через Харьковскую область. Вероятно, этим российские силы перенаправили логистику с больших баз и пунктов концентрации вокруг города Белгород через железнодорожную линию Валуйки.

Что значит повреждение железной дороги в Валуйках

Эксперты говорят, что постоянное повреждение этой железнодорожной линии всерьез усложнит российское материально-техническое обеспечение. Именно оно поддерживает российскую оборону Луганской области и восточной части Харьковской области.

В россии говорили, что "206-й полк" из квазиобразования в Луганске ведет оборону в самой россии вблизи Валуек. Это может свидетельствовать о том, что россия разворачивает прокси-силы для прикрытия российского материально-технического обеспечения.

Также дополнительно это указывает на то, что россия все больше полагается на прокси-силы для выполнения задач даже на ее территории.

"Хлопок" случился не только в Валуйках

Еще 15 сентября на таможн, что на границе с Украиной, произошел пожар. Россияне были в истерике, собрались рыть окопы и сгонять туда технику.

Власти Белгородской области во всем обвиняли ВСУ. Якобы обстреливают приграничье, но линию не пересекают. Но ничего не говорят, что следует соблюдать правила безопасности и курить в только предназначенных для этого местах.

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