В американському Інституті вивчення війни звернули увагу на цей факт. Зокрема, зробили висновки щодо "бавовни" в російських Валуйках 16 вересня.

До теми Напередодні там прогриміли до 20 вибухів: де розташовані російські Валуйки – показуємо на карті

"Бавовна" вразила російську базу

Місцева влада російського селища у всьому звісно ж звинуватила ЗСУ. Через інцидент була пожежа на електропідстанції, пошкоджені будівлі та автомобілі. Аналітики ISW кажуть, що атака вразила базу російської 3-ї мотострілецької дивізії на північ від Валуйків. Російські джерела опублікували зображення ракети "Точка-У", яка, нібито, вразила Валуйки, але зображення неможливо геолокувати.

Фахівці зауважили, що Валуйки розташовані на важливій лінії російської залізниці, що веде до північної частини Луганської області. Українські сили перерізали російські наземні лінії зв’язку через Харківську область. Ймовірно, цим російські сили перенаправити логістику з великих баз і пунктів концентрації навколо міста Бєлгород через залізничну лінію Валуйки.

Що означає пошкодження залізниці у Валуйках

Експерти кажуть, що постійне пошкодження цієї залізничної лінії серйозно ускладнить російське матеріально-технічне забезпечення. Саме воно підтримує російську оборону Луганської області та східної частини Харківської області.

У росії казали, що "206-й полк" з квазіутворення в Луганську веде оборону в самій росії поблизу Валуйок. Це може свідчити про те, що Росія розгортає проксі-сили для прикриття російського матеріально-технічного забезпечення.

Також додатково це вказує на те, що росія все більше покладається на проксі-сили для виконання завдань навіть на її території.

"Бавовна" трапилась не лише у Валуйках

Ще 15 вересня на митниці, що на кордоні з Україною, трапилась пожежа. Росіяни були в істериці, зібрались рити окопи і зганяти туди техніку.

Влада Бєлгородської області у всьому звинувачувала ЗСУ. Мовляв, обстрілюють прикордоння, але лінію не перетинають. Натомість нічого не каже, що варто б дотримуватись правил безпеки й курити в лише призначених для цього місцях.

Як істерять росіяни: дивіться відео