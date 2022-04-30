"Хлопок" уже и на Сахалине: мощный пожар охватил российскую электростанцию недалеко от Японии

В России продолжают возникать пожары. На этот раз загорелась ГРЭС-2 на Сахалине. Как отмечают жители острова, сначала они услышали "хлопок". Именно так называют сейчас взрывы в стране-агрессоре.

Как отмечают российские СМИ, взрыв произошел около 12:00 30 апреля в селе Ильинском на Сахалине. Впоследствии стало известно, что загорелся второй блок ГРЭС-2.

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Пожары на ДРЭС-2 – не редкость

В сети уже появилось множество фото и видео. На них можно увидеть, как пылает ГРЭС-2. И, признаться, делает она это уверенно и не очень охотно останавливается. Что касается самого пожара, то уже известно о возгорании турбогенератора. Следовательно, пришлось прекратить технологический процесс на станции.

Масштабный пожар вспыхнул на ГРЭС-2 на Сахалине: смотрите видео

Известно, что сотрудники ГРЭС-2 самостоятельно покинули блок. На месте работали пожарные. Также на станцию приехало высшее руководство.

Впоследствии сообщили, что пожар на ГРЭС-2 вспыхнул с новой силой. Так, загорелась кровля станции. Пришлось отправить дополнительных спасателей, чтобы обуздать стихию.

Пожар на ГРЭС-2 на Сахалине вспыхнул с новой силой: смотрите видео

Интересно, что территория ГРЭС-2 уже горела раньше. В 2018 году произошло возгорание в помещениях, где проживали сотрудники. А уже в 2019 году в самом общежитии. Тогда погибли три человека.

Случайности не случайны, но в этот раз загорелся второй блок. В 2019 году произошел инцидент на том же блоке. Поэтому ГРЭС-2 пришлось внепланово выключить. Тогда энергоблок "сел на ноль".



На Сахалине горит ГРЭС-2 / Фото из российских СМИ



На Сахалине горит ГРЭС-2 / Фото из российских СМИ



На Сахалине горит ГРЭС-2 / Фото из российских СМИ

В России горит регулярно

На днях стало известно о масштабных пожарах в лесах России. Явление это не новое, но, учитывая тот факт, что большинство сил страна бросила на противостояние Украине, то тушить их просто некому.

Впоследствии в России сообщили о пожаре в институте минобороны в Твери. В результате него погибли пять человек.

После института, занимавшегося разработкой "Искандеров", загорелся еще и Дмитровский химзавод в городе Кинешма.

Не обошлось и без пожара в крупном торговом центре. Он загорелся в Тюмени.

Позже стало известно об еще одном пожаре. На этот раз с масштабным огнем сражались в Иркутской и Курганской областях.

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