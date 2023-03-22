Россияне ждали этот эшелон для нового обстрела Украины, – Жданов о "хлопке" в Джанкое
Во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой раздался "хлопок". По информации из некоторых источников, город был атакован беспилотниками. Судя по фотографиям, которые есть в открытых источниках, это были китайские дроны.
Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал. По его словам, такой же беспилотник попал в крышу штаба военно-морских сил в оккупированном Симферополе.
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Либо повреждены, либо сдетонировали
Жданов рассказал, что в этот раз прилетела целая стая беспилотников. Они попали в нефтебазу в Джанкое у железнодорожной станции.
Также они поразили военный эшелон с ракетами "Калибр". Это случилось с подачи наших западных партнеров. А также прекрасно сработала украинская разведка, которая рассчитала место расположения эшелона с ракетами "Калибр",
– заметил военный эксперт.
По его мнению, это новые только что изготовленные ракеты: наша разведка сообщала, что Россия производит ежемесячно до 50 единиц различных ракет, в том числе "Калибры".
Военный эксперт отметил, что в море не было ни одного носителя ракет "Калибр" - наверняка ждали этот эшелон с ракетами, чтобы нанести очередной удар по территории Украины.
"Ракеты либо повреждены, либо сдетонировали. Достаточно одного обломка, чтобы повредить ракету и она уже не будет пригодна к пуску – ее можно только утилизировать", – уверен Жданов.
Олег Жданов прокомментировал "хлопок" в Джанкое: смотрите видео
Можем контролировать логистику врага
Он отметил, что когда строили трассу Керчь - Севастополь "Таврида" с ответвлением на Симферополь, построили Керченский мостовой комплекс. Он предусматривает 2 вида движения: железнодорожное и автомобильное.
Железнодорожная ветвь идет на Джанкой. И только из Джанкоя она поворачивает на Симферополь и Севастополь и имеет ответвление на Евпаторию. Таким образом построена система железной дороги Крыма. Так было удобно, когда поставки в Крым поступали из Украины,
– объяснил Жданов.
По его словам, когда Россия аннексировала Крым и начала строительство Керченского транспортного комплекса, должна была быть построена прямая железнодорожная ветка из Керчи на Севастополь. Но ее почему-то не построили. И Джанкой остался главным железнодорожным хабом Крыма.
Сегодня, нанося удары по железной дороге в Джанкое, мы можем контролировать логистику основных военных грузов, поступающих на западное побережье Крыма.
– подчеркнул он.
По его мнению, количество уничтоженных ракет мы узнаем через несколько дней, когда наша разведка посчитает ущерб оккупантов. И тогда открытые источники информации обнародуют эти результаты.
"Также сгорело горючее, предназначенное для российских оккупационных войск, расположенных во временно оккупированном Крыму и на территории материковой Украины", – отметил Олег Жданов.
Что известно о "хлопке" в Джанкое
- 20 марта во временно оккупированном Джанкое раздались взрывы.
- РосСМИ написали, что в результате "хлопка" повреждены четыре объекта железнодорожной станции. Наша разведка рассказала, что взрывы в Джанкое уничтожили российские ракеты "Калибр НК" во время перевозки
- Россияне сообщили, что есть серьезные повреждения после атаки дронов как минимум по пяти адресам. Четыре из них принадлежат железнодорожной станции, один – это сельскохозяйственный магазин. Кроме того, после атаки на станции были перебои со светом в локомотивном депо.