Было видно даже из Волновахи, – Андрющенко о последствиях "хлопка" в Мариуполе

Россияне превратили временно оккупированный Мариуполь в собственную военную базу. 16 марта оккупанты потеряли военный состав, который упорно формировали в течение нескольких недель.

Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что такие попадания очень ощутимы для россиян и часто мешают их планам.

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Андрющенко сообщил, что попадание произошло в месте, где россияне формировали резервы для наступления на Угледар.

"Хлопок" был такой, что его видели даже из Волновахи наши коллеги. Партнеры передавали оттуда фото, что Волноваха видит,

– добавил чиновник.

"Город поднимает голову"

Местные партизаны сняли видео последствий, Андрющенко назвал результаты "очень хорошими".

Будет больше, люди поднимают головы. Мы видим результаты, мы видим, как город поднимает голову, все больше людей приобщается к разным формам сопротивления,

– подчеркнул говорящий.

По его словам, люди уже сейчас не только словами, но и действиями чувствуют, что город будет деоккупирован.

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Россияне отказываются от своих планов

Советник мэра Мариуполя рассказал, что "хлопка" в Мариуполе в последнее время стало больше, но это не предел, нужно еще больше. Формирование противника уничтожается точечно, враг начинает суетиться, перетаскивать технику с места на место, особенно это касается средств ПВО.

Сейчас они на время располагают ПВО даже среди жилых застроек, на улицах города, Однако противовоздушная оборона россиянам не слишком помогает, заметил говорящий.

Он сообщил, что к этому времени россияне планировали запустить местный порт, как военный, для накопления военного оборудования. Но пока они отказались от этого плана, понимая, что можно накопить так, что и порта не останется.

Каждый такой хлопок он точно ощутим, он ощутим как сейчас, так и в ближайшем будущем,

– резюмировал Андрющенко.

"Хлопка" в Мариуполе стало больше