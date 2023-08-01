"А где же российская ПВО": в Воздушных силах прокомментировали новый "хлопок" в Москве

В российской Москве в ночь на 1 августа дроны снова атаковали помещение, в котором размещены три министерства. Воздушные силы ВСУ прокомментировали эту тревожную ночь у врага.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона поинтересовался, что там с российским ПВО. Следует заметить, что в результате атаки дронов местами в здании "Москвы-Сити" по меньшей мере поврежден фасад, выбиты окна, пишет 24 Канал.

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Воздушные силы ВСУ прокомментировали "хлопок" в Москве

А где же знаменитое российское ПВО, эшелонированное и так далее. Ну беспилотник – трудная цель. Вот вам пример тех самых "Шахедов", которые, к сожалению, долетают,

– объяснил Юрий Игнат.

По его словам, дроны летят медленно, однако они есть достаточно сложной целью для систем противовоздушной обороны. Юрий Игнат объяснил, что украинские военные имеют опыт сбивания дронов.

"Ну теперь такой опыт, пожалуй, будет и у российских военных, которые не могут справиться с такими беспилотниками, которые где-то там долетают до них не впервые. Ну и будем надеяться, что не будут иметь опыта", – пояснил Игнат.

"Хлопок" ночью в Москве: коротко